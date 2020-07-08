Разработка AR VR приложений
для Вашего бизнеса
Уже сейчас вы можете заказать мобильное приложение с дополненной реальностью и быть на шаг впереди конкурентов
Что такое AR VR дополненная реальность ?
AR VR приложение — это результат применения определённых технологий, направленных на порождение особой смешанной реальности, содержащей средства улучшения обычной или виртуальной. В виртуальную реальность монтируются дополнительные объекты, что делает её более информативной, комфортной. Такие элементы можно увидеть в обычных телерепортажах, к примеру, о спортивных состязаниях. Это наложение на видео инфографики, которая показывает траекторию движения мяча или шайбы, позиции игроков за период различных моментов игры. Создание такого монтажа невозможно без использования компьютерной техники, особенно при прямой трансляции.
Другими примерами дополнительной реальности являются фильмы с добавленными средствами мультипликации. AR VR технология тесно связана с кинематографом. Массовым достоянием концепция стала благодаря сюжетам фильмов про роботов или людей с улучшенными природными способностями. Примерно так же, как когда-то фантасты предсказывали полёты в космос, фантастические фильмы 90-ых довольно точно передали то, что может дать применение современных разработок в наши дни.
- Работая над созданием технического аппарата инженеры могут носить очки виртуальной реальности, глядя на физические контуры изделий, видеть их чертежи.
- Солдат на поле боя видит место нахождения замаскированного противника, получив данные со спутника.
- Глядя на архитектурный объект в незнакомом городе, турист получает всю полноту информации о нём, сняв его на свой смартфон.
Это лишь часть того, что может дать комбинация дополненной виртуальной реальности. Уже сегодня мы находим применение данных инструментов в медицине, образовании, везде, где нужно сделать картинку или видеоряд максимально информативными.
Допустим, студия дизайна интерьеров создала 3D модель помещения, а на её базе разработана полноценная визуализация. Достаточно использовать очки VR-реальности или мобильный телефон и клиенты смогут походить по комнатам своей квартиры, увидеть будущий интерьер, расстановку мебели, используя современную AR технологию.
Вряд ли кому-то нужно объяснять, что реальная и дополненная реальности будто бы созданы друг для друга. Их сочетание порождает особый мир, который обновляет привычный, делает наши возможности куда более серьёзными.
Основные направления разработки, которые сейчас активно заказывают наши клиенты это:
Помимо этих направлений всегда находятся другие ниши, в которых наши клиенты являются профессионалами, сами приходят к нам cо своими идеями. Всегда будем рады оказать содействие в реализации проектов любой сложности!
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Портфолио выполненных работ
TabulaSense (Визуализация умной мебели)
Приложение разработано для мебельных компаний, основным направлением которых является умная мебель. Функционал позволяет ознокамливаться с мебелью при помощи разных интерактивов.
Как это работает? Поверх самой мебели появляются интерактивные виртуальные точки, которые показывают как пользователь может взаимодействовать с ней. Так как приложение построено на Unity, пользователю доступны анимации, визуальные эффекты, высокая стабильность трекинга.
Web конструктор для мебели
Данный вебсайт разработан для мебельных компаний, которые хотят расширить возможности своих каталогов.
Принцип работы. Компания загружает на страницу мебель, модули и материалы, например, ткань. После этого, клиент этой может зайти на сайт, посмотреть визуализацию в режиме 3D, попробовать все доступные материалы и открыть мебель в режиме дополненной реальности на своем мобильном телефоне.
WebAR
Разработка подойдет для организаций, которые заинтересованы в привлечении новые клиентов на свой сайт, а также интернет-магазинов.
Что это такое? Вебсайт включает в себя легковесный просмотр 3д модели и режим смешанной реальности. Пользователь сможет посмотреть Ваш продукт не выходя за пределы сайта. В нем доступны такие решения, как: добавление платежной системы ApplePay, то есть пользователь может купить продукт прямо в режиме AR, анимации, мэтчинг света, горизонтальная и вертикальная привязка к поверхности, что позволяет поместить объект не только на пол, но и на стену.
Просмотр интерьера в VR
Мобильное приложение разработано для строительных и ремонтных фирм, а также риэлторских компаний.
С помощью технологии виртуальной реальности Вы можете показать клиенту интерьер на этапе согласования ремонта, строительства, покупки или аренды помещения. Это даст Вам преимущество перед конкурентами, так как Ваше предложение будет более презентативным.
Как это работает? Просмотр интерьера в режиме VR можно осуществить как в нативном приложении, так и на веб странице. Нативное приложение отличается большей стабильностью и возможностью добавлять большие пространства. В свою очередь, веб версия отличается доступностью и простотой.
Трекинг к картинке
Данный вид приложений подойдет для сфер, занимающихся производством/продажей продуктов небольших размеров. Например, ювелирные украшения, посуда, аксессуары для одежды.
В чем суть? Данный вид привязки позволяет просматривать небольшие объекты, которые привязываются к определенной картинке и четко следуют ее направлению движения и наклона. У самих объектов можно менять цвет, размер, прозрачность прямо в режиме реального времени.
Что получит пользователь? Многие покупатели не спешат совершать покупку, пока сами не увидят товар, а с данной технологией Вы можете быстро и качественно дать представление о своей продукции.
Трекинг к поверхности
Для сфер, занимающихся производством/продажей крупных продуктов.
Как это работает? Если нужно отобразить большие, сложные объекты, тогда стоит воспользоваться трекингом к поверхности. Для этого не обязательно создавать приложение. Можно добавить эту функцию на Ваш сайт. После чего, пользователь сможет посмотреть товар прямо у себя дома.
Цены на разработку AR VR приложений
От 50 000 руб.
От 100 000 руб.
Договорная
от 25 000 руб.
О компании
Наша команда состоит из специалистов по разработке, а также поддержке приложений в среде дополненной и виртуальной реальности.
Мы начинали с момента, когда эти новые технологии начали активно развиваться. Работали по найму, под разными юридическими лицами. В 2019 году объединившись основали собственную студию по программированию. С самого основания команда активно участвовала в различных российских и международных конкурсах профессионального мастерства, добиваясь успехов.
На региональном уровне наша команда стала призером WORLDSKILLS, в компетенции разработка дополненной и виртуальной реальности.
Мы молодой но
опытный коллектив
Вкладывают свою душу и
знания в продукт
Мы реализовали за время работы нашей компании
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проекта приложения за 2 дня
Просто оставьте свои контакты мы с вами свяжемся для уточнения деталей и рассчитаем
стоимость.
Предложим индивидуальный вариант для Вашего бюджета.
Заполните форму ниже, указав ваши данные. В ближайшее время мы свяжемся с вами.
Как мы работаем
01
ОСНОВНАЯ
ИДЕЯ
02
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
03
СОЗДАНИЕ БЕТА ВЕРСИИ
04
ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОДУКТА
05
РЕЛИЗ ПРОДУКТА
01
ОСНОВНАЯ
ИДЕЯ
04
ТЕСТИРОВАНИЕ
ПРОДУКТА
02
ТЕХНИЧЕСКОЕ
ЗАДАНИЕ
05
РЕЛИЗ
ПРОДУКТА
03