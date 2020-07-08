AR VR приложение — это результат применения определённых технологий, направленных на порождение особой смешанной реальности, содержащей средства улучшения обычной или виртуальной. В виртуальную реальность монтируются дополнительные объекты, что делает её более информативной, комфортной. Такие элементы можно увидеть в обычных телерепортажах, к примеру, о спортивных состязаниях. Это наложение на видео инфографики, которая показывает траекторию движения мяча или шайбы, позиции игроков за период различных моментов игры. Создание такого монтажа невозможно без использования компьютерной техники, особенно при прямой трансляции.

Другими примерами дополнительной реальности являются фильмы с добавленными средствами мультипликации. AR VR технология тесно связана с кинематографом. Массовым достоянием концепция стала благодаря сюжетам фильмов про роботов или людей с улучшенными природными способностями. Примерно так же, как когда-то фантасты предсказывали полёты в космос, фантастические фильмы 90-ых довольно точно передали то, что может дать применение современных разработок в наши дни.

Работая над созданием технического аппарата инженеры могут носить очки виртуальной реальности, глядя на физические контуры изделий, видеть их чертежи.

Солдат на поле боя видит место нахождения замаскированного противника, получив данные со спутника.

Глядя на архитектурный объект в незнакомом городе, турист получает всю полноту информации о нём, сняв его на свой смартфон.

Это лишь часть того, что может дать комбинация дополненной виртуальной реальности. Уже сегодня мы находим применение данных инструментов в медицине, образовании, везде, где нужно сделать картинку или видеоряд максимально информативными.

Допустим, студия дизайна интерьеров создала 3D модель помещения, а на её базе разработана полноценная визуализация. Достаточно использовать очки VR-реальности или мобильный телефон и клиенты смогут походить по комнатам своей квартиры, увидеть будущий интерьер, расстановку мебели, используя современную AR технологию.

Вряд ли кому-то нужно объяснять, что реальная и дополненная реальности будто бы созданы друг для друга. Их сочетание порождает особый мир, который обновляет привычный, делает наши возможности куда более серьёзными.